Kleines Altenberg ganz groß: Erstes Festival lockt Tausende

Altenberg - Am Wochenende stieg im Osterzgebirge das erste Altenberger Festival. Die Veranstalter lockten dafür Promis aus nah und fern in den Kurort.

Matthias Reim (56) trat am Samstagabend beim 1. Altenberger Festival auf. © Max Patzig

Das Wochenende war gespickt mit allerhand Highlights für die Menschen im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge: Am Freitag traten die Radeberger Comedy-Künstler Inge Borg (gespielt von Jens Albrecht, 55) und Opa Küttner (Thomas Rauch, 51) auf dem Parkplatz am Bosseplatz auf. Samstag gaben sich GZSZ-Star Iris Mareike Steen (31) und Matthias Reim (65) die Klinke in die Hand - oder besser: die Bühne. Und am Sonntag sorgte vor allem Simone Sommerland (Simone Stiers, 46) für strahlende Kindergesichter.

Dazwischen bot man mit einem vielfältigen Rahmenprogramm wie etwa der Altenberger Wirtschaftsmeile und einem Familienfest Abwechslung im beschaulichen 5000-Seelen-Ort.

Doch wofür dieser ganze Aufwand? Die Antwort liefert Veranstalter Thomas Röpke (44): "Im vergangenen Jahr habe ich die Altenberger Kräuterlikörfabrik übernommen. Sofort stellte sich die Frage: Was machen wir zum 180. Jubiläum, das zeitgleich anstand? So schnell ließ sich nichts auf die Beine stellen, weshalb wir es auf jetzt verlagert haben."

In der Region ist "Altenberger" eine echte Marke, die viele Leute erreicht. So ging es quasi im Flaschenumdrehen, dass sich das Mega-Event rumspricht und die Einwohner des Ortes zahlreich erscheinen. Gut 3000 Gäste wurden über die drei Tage auf den verschiedenen Veranstaltungen begrüßt.