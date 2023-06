Klimawandel besorgt Sachsens Jugend

Baumschäden im Großen Garten in Dresden: Der Klimawandel hat vielfältige Auswirkungen auf die Natur. © Norbert Neumann

81 Prozent der 14- bis 17-Jährigen halten das Thema Gesundheit für sehr wichtig.

Es steht damit an zweiter Stelle, nach der Familie (86 %) und vor den Freunden (80 %).

"Über die Hälfte der befragten sächsischen Jugendlichen gaben an, dass die Gesundheit in den nächsten 15 Jahren für sie selbst noch wichtiger werden wird", sagt Monika Welfens, Barmer-Landesgeschäftsführerin in Sachsen.



Der Klimawandel besitzt für etwa ein Drittel der Jugendlichen große Bedeutung, während nur 18 Prozent ihn für unwichtig erachten.