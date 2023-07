Knuffige Kuh aus Polen eingewandert: Sachsen wird vom Elch geknutscht

Die aus Polen eingewanderte Elchkuh wurde zuvor schon im Kreis Görlitz gesehen - etwa in Weißwasser und Trebendorf. Am gestrigen Mittwoch entdeckten dann Autofahrer das majestätische Tier bei Panschwitz-Kuckau und nahe der A4 bei Uhyst.

Die Mitarbeiter im Caminauer Kaolinwerk trauten am Dienstagmorgen, dem 11. Juli, ihren Augen kaum. Trotz laufender Produktion sei ein Elch ruhig und gelassen übers Betriebsgelände getrottet, sogar an den Verwaltungsgebäuden entlangspaziert, berichtete Werksleiter Thomas Scholze (36).

Dass die Elchdame in Sachsen heimisch werden möchte, glaubt er nicht. "Es gibt bei uns keine Elch-Population. Die Tiere, die man hier ab und an sieht, kommen aus Polen oder Tschechien und kehren auch dorthin wieder zurück."

Bei dem Tier soll es sich um eine ausgewachsene Elchkuh aus Polen handeln. © Antje Voigt / Caminauer Kaolinwerk GmbH

Die aktuell an der Grenze aufgespannten Schweinepest-Schutzzäune hindern die Elche übrigens nicht am Besuch. "Da steigen sie locker drüber."

Warum sich Elche, anders als Wölfe, nicht in Sachsen ansiedeln wollen, sei ihm "rätselhaft", sagt Striese. Gerade in Ostsachsen hätten die Pflanzenfresser alles, was sie bräuchten.

Vielleicht ist das noch eine Nachwirkung der 1980er-Jahre. "In der DDR wurden Elche sofort erschossen", berichtet der Biologe. Die SED-Oberen hätten kein zusätzliches Schalenwild haben wollen, das den Wald auffrisst.

Tatsächlich ist der Hunger der Blatt- und Geästvertilger beachtlich: "Man sagt, ein ausgewachsener Elch frisst im Jahr einen Hektar Wald", erzählt Striese.

Auch wenn die Tiere mit ihren putzigen Ohren "knuffig" aussehen und kaum Scheu zeigen, sollte man sich ihnen nicht nähern. "Wenn sie sich bedrängt fühlen, treten sie gezielt mit Vorder- und Hinterhufen aus", warnt der Elch-Experte.