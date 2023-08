125 Jahre Maschinen für die ganze Welt: Unternehmen macht Druck in Radebeul

Radebeul - Macau, Island, Malediven - Maschinen von Koenig & Bauer Sheetfed stehen auf der ganzen Welt. In diesem Jahr feiern die Spezialisten für Bogenoffset-Druckmaschinen 125-jähriges Bestehen.

Höchste Qualität: Verfahrenstechnik-Chef Dirk Winkler (54, l.) erläutert Sachsens MP Michael Kretschmer (48, CDU) anhand eines Druckbogens, was die Rapida 106x alles kann. © Norbert Neumann

Geschichte und Geschichten: "An einer unserer Maschinen hat sogar schon Steven Tyler live gesungen", erzählt Druckinstrukteur Marcus Söll (43).

Nicht in Radebeul, aber in einer Druckerei in den USA. Dort wurden gerade die Hüllen für die neue CD gedruckt und der Lead-Sänger der US-Rockband Aerosmith schaute vorbei.

Söll steht an der 28 Meter langen Rapida 106x, dem aktuellen Premiumprodukt mit einem Gesamtwert "im hohen einstelligen Millionenbereich", wie der Bereichsleiter Verfahrenstechnik, Dirk Winkler (54), sagt.

Gleich wird Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (48, CDU) vorbeischauen. "Auch eine Delegation hoher chinesischer Regierungsvertreter war schon einmal da", berichtet Söll.