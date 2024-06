Wahl in Chemnitz: Die Wahllokale sind geöffnet

Chemnitz - Großer Wahltag in Chemnitz : Etwa 190.000 Bürger dürfen am heutigen Sonntag ihre Stimme abgeben. Gewählt wird der Stadtrat und das Europaparlament.

Am heutigen Sonntag gibt es mehrere Wahlen gleichzeitig: Einerseits wird der Stadtrat gewählt, der die wichtigsten Entscheidungen über Chemnitz fällt. Zum anderen wird ein neues Europaparlament gewählt. In einigen Chemnitzer Stadtteilen darf zudem noch über die Ortschaftsräte abgestimmt werden.

Seit 8 Uhr sind die Wahllokale in Chemnitz geöffnet - nun darf jeder, der einen Wahlschein bekommen hat, seine Stimme abgeben. Dazu einfach mit einem Ausweis zum Wahllokal um die Ecke gehen.

In genau zwei Stunden öffnen die Wahllokale in Chemnitz. Bis 18 Uhr habt Ihr dann Zeit, Eure Stimme abzugeben.



In welchem Wahllokal ihr wählen könnt, steht auf der Wahlbenachrichtigung.