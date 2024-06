Wahl in Chemnitz: Europa-Ergebnisse verfestigen sich

Fortsetzung des Artikels laden

9. Juni, 19.02 Uhr: Die Auszählungen für Europawahlen gehen weiter, 13 von 195 Wahlbezirken ausgezählt

Mittlerweile sind 13 von 195 Wahlbezirken ausgezählt. Die AfD liegt derzeit mit 27 Prozent an der Spitze, gefolgt von der CDU mit 24 Prozent. Platz 3 belegt das BSW mit aktuell 16 Prozent.



Die Zahlen werden sich im Laufe des Abends ändern. Der Grund: Noch zahlreiche Wahlbezirke müssen ausgezählt werden.

9. Juni, 18.54 Uhr: Erste Europa-Wahlergebnisse für Chemnitz sind da

Das vorläufige Ergebnis für die Europawahl ist da. So hat Chemnitz gewählt:

Das vorläufige Wahlergebnis für die Europawahl in Chemnitz. © Grafik: TAG24

9. Juni, 18.38 Uhr: Rosalie (16) aus Chemnitz durfte erstmals wählen, TAG24 begleitete sie

"Das erste Mal wählen, ist schon etwas Besonderes", sagt Rosalie Didszuhn (16). Sie ist eine der vielen Chemnitzer, die am heutigen Sonntag vor der Turnhalle an der Frankenberger Straße in Ebersdorf warteten, um ihre Stimme abzugeben.



TAG24 begleitete die Erstwählerin. Zum ganzen Bericht kommt Ihr hier: Rosalie (16) aus Chemnitz: So lief ihre erste Wahl ab.

Rosalie Didszuhn (16, r.) durfte am heutigen Sonntag erstmals wählen. © Kristin Schmidt

9. Juni, 18 Uhr: Wahllokale geschlossen, Auszählungen beginnen

Die Wahllokale sind geschlossen! Jetzt beginnen die Auszählungen.

Die Wahlurnen werden ausgeschüttet, die Stimmen gezählt. © Kristin Schmidt

Die Auszählungen haben begonnen. © Kristin Schmidt

9. Juni, 17 Uhr: Endspurt! Wahllokale nur noch eine Stunde geöffnet

Die Wohllokale sind noch eine Stunde geöffnet. Danach beginnen die Auszählungen.

9. Juni, 16 Uhr: Wahllokale noch zwei Stunden geöffnet

Noch zwei Stunden sind die Wahllokale geöffnet. Wer jetzt noch nicht gewählt hat, sollte sich ranhalten. Ab 18 Uhr werden die Wahllokale geschlossen, danach geht es an die Stimmenauszählung.

9. Juni, 14.30 Uhr: Wahlbeteiligung bisher bei 40,2 Prozent

Die Wahlbeteiligung bei den Kommunal- und Europawahlen lag 14 Uhr bei 40,2 Prozent. Das sind mittlerweile vier Prozent mehr als bei der Wahl 2019.

Die Wahllokale sind gut besucht. © Kristin Schmidt

Bisher haben 40,2 Prozent der stimmberechtigten Chemnitzer gewählt. © Kristin Schmidt

9. Juni, 13.13 Uhr: Oberbürgermeister Sven Schulze (52, SPD) hat gewählt

Wer seinen Wahlbezirk in Ebersdorf hat, hatte heute Mittag vielleicht Oberbürgermeiter Sven Schulze (52, SPD) vor sich in der Schlange. Um zehn Minuten nach 11 Uhr reihte er sich bei den Wartenden vor der Turnhalle an der Frankenberger Straße ein. Bis Schulze seinen Wahlzettel in die Urne werfen konnte, verging eine gute halbe Stunde. Das Warten freut ihn: "Es ist ein gutes Zeichen, wenn viele wählen gehen." Den Nachmittag nach der Wahl gestaltet er sportlich. Er geht zu einem Fußballspiel: "Bei dem ist mein Sohn als Schiedsrichter aktiv." Den Rest des Wochenendes möchte der Politiker zum Ausspannen nutzen.

Sven Schulze (52) wirft seinen Wahlzettel für die Lokalwahl in die Urne. © Kristin Schmidt

9. Juni, 12.52 Uhr: Wahlbeteiligung bisher höher als 2019

Die Wahlbeteiligung bei den Europa- und Kommunalwahlen in Chemnitz lag 12 Uhr bei rund 26,5 Prozent. Das teilte die Stadt Chemnitz mit. Das seien rund 1,5 Prozent mehr als 2019.

9. Juni, 10 Uhr: Die Wahl ist in vollem Gange

Schon am Morgen setzen die Chemnitzer Wähler in den Wahllokalen ihre Kreuze. © Kristin Schmidt

9. Juni, 8 Uhr: Die Wahllokale sind geöffnet!

Ab sofort könnt Ihr Eure Kreuze setzen.

9. Juni, 6 Uhr: In einer Stunde beginnt der große Wahlsonntag in Chemnitz