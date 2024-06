Wahl in Chemnitz: Wahlbeteiligung bisher höher als 2019, auch OB Schulze setzt seine Kreuze

Chemnitz - Großer Wahltag in Chemnitz : Etwa 190.000 Bürger dürfen am heutigen Sonntag ihre Stimme abgeben. Gewählt wird der Stadtrat und das Europaparlament. Bisher ist die Wahlbeteiligung höher als 2019.

Am heutigen Sonntag gibt es mehrere Wahlen gleichzeitig: Einerseits wird der Stadtrat gewählt, der die wichtigsten Entscheidungen über Chemnitz fällt. Zum anderen wird ein neues Europaparlament gewählt. In einigen Chemnitzer Stadtteilen darf zudem noch über die Ortschaftsräte abgestimmt werden.

Seit 8 Uhr sind die Wahllokale in Chemnitz geöffnet - nun darf jeder, der einen Wahlschein bekommen hat, seine Stimme abgeben. Dazu einfach mit einem Ausweis zum Wahllokal um die Ecke gehen.

Wer seinen Wahlbezirk in Ebersdorf hat, hatte heute Mittag vielleicht Oberbürgermeiter Sven Schulze (52, SPD) vor sich in der Schlange. Um zehn Minuten nach 11 Uhr reihte er sich bei den Wartenden vor der Turnhalle an der Frankenberger Straße ein.

Bis Schulze seinen Wahlzettel in die Urne werfen konnte, verging eine gute halbe Stunde. Das Warten freut ihn: "Es ist ein gutes Zeichen, wenn viele wählen gehen."

Den Nachmittag nach der Wahl gestaltet er sportlich. Er geht zu einem Fußballspiel: "Bei dem ist mein Sohn als Schiedsrichter aktiv." Den Rest des Wochenendes möchte der Politiker zum Ausspannen nutzen.