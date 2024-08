Auch 250 Kilo Ekel-Käse dabei: Über 450 Personen bei Zoll-Marathon kontrolliert!

Bad Gottleuba-Berggießhübel - Vom 12. bis 15. August haben Zöllner auf dem Parkplatz "Am Heidenholz" an der A17 einen waschechten Kontroll-Marathon hingelegt! Bei 250 kontrollierten Fahrzeuge mit mehr als 450 Personen stellten Beamte Bargeld, Gaspistole, Käse, Honig, Zigaretten sowie Autos und Motorräder sicher.

Am Mittwoch warfen Beamte ein Auge auf den Fahrer eines bulgarischen Reisebusses. In Kisten aus der Türkei hatte der rund 250 Kilo verdorbenen Käse sowie circa 120 Kilo Honig dabei. Die Delikatessen gingen an das Veterinäramt Pirna. In einem weiteren Bus aus Bulgarien wurden Zöllner ebenfalls fündig.