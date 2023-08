Schüler sollen am Computer selber lernen: Kritik an Minister-"Lösung" für Lehrermangel

Dresden - An den 752 Grundschulen in Sachsen beginnt am heutigen Montag für rund 42.000 Erstklässler der Ernst des Lebens. Ein Schulstart nach Maß wird es laut Landesschülerrat (LSR) und Linken auch dieses Jahr nicht. Gründe sind die angekündigten Selbstlernmodule. Und der fortgesetzte Lehrermangel natürlich.