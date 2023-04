Kurz vor neuer Vermietung: Einbrecher schlachten frisch sanierte Wohnungen aus

Torgau - Ein frisch saniertes Mehrfamilienhaus in Torgau bei Leipzig stand bereits für seine neuen Mieter bereit, dann machten Einbrecher die Arbeit von mehreren Monaten zunichte: "Kripo Live" berichtete von einem besonders dreisten Einbruch mit verheerenden Folgen.

In der besagten Nacht hatten die Einbrecher ihr Fahrzeug direkt vor dem Haus an einer viel befahrenen Hauptstraße geparkt, die Haustür aufgestemmt und zunächst im Keller die Dämmung von den Rohren entfernt und sich alle auffindbaren Kupferrohre eingesteckt.

"Ich habe mich gefragt: Was steckt da für eine kriminelle Energie dahinter? Das ist kein Abbruchhaus, aus dem man einfach Materialien raus stehlen kann, wir waren absolut geschockt", so der anonyme Eigentümer gegenüber "Kripo Live".

In der Nacht zum 23. Februar 2023 änderte sich jedoch alles für den Besitzer des Hauses.

Die Einbrecher hatten es vor allem auf Kupferrohre abgesehen. (Symbolbild) © 123rf/olegdoroshin

In den Wohnungen im Obergeschoss machten sich die Diebe dann an den neuen Sanitärarmaturen und einem Herd zu schaffen und verluden ihre Beute schließlich in ihrem Fahrzeug.

Danach flüchteten die Eierbecher mutmaßlich über die Straße der Jugend, die Elbbrücke und vielleicht auch gen Stadtzentrum.

Die Folgen für den Eigentümer des Hauses wiegen schwer. Seit den 90er-Jahren hatten seine Eltern ein Restaurant im Erdgeschoss des Hauses geführt, in der Immobilie steckt viel Herzblut und Geld.

"Die Mieter waren schon da und hätten bald einziehen können. Jetzt ohne Wasser- oder Gasleitungen besteht keine Möglichkeit mehr, dort zu wohnen. Wir müssen alles neu instandsetzen", bedauerte er.

Insgesamt spricht die Polizei von einem Sachschaden in Höhe von circa 30.000 Euro.

Bei den Ermittlungen ist die Behörde nun auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen.

Wer in der Nacht auf den 23. Februar in Torgau Beobachtungen gemacht oder vielleicht das Fahrzeug der Diebe wahrgenommen hat, soll sich unter der 03421756100 bei der Polizei in Torgau melden.