Landesrabbiner wünscht sich "Arzneimittel" gegen Antisemitismus

Der sächsische Landesrabbiner Zsolt Balla (45) erklärt, dass viele Menschen schon von Kindesbeinen an mit Vorurteilen gegen Juden aufwachsen. © Patricia Bartos/dpa

"Beim Anschlag auf die Synagoge 2019 in Halle sind zwei Menschen gestorben, die nichts mit der jüdischen Gemeinde zu tun hatten und nur zufällig in der Nähe waren. Antisemitismus ist ein Gift nicht nur für Juden, alle haben darunter zu leiden", sagte der 45-Jährige, der als Militärrabbiner auch für die jüdische Seelsorge in den Reihen der Bundeswehr zuständig ist.

Balla zufolge lässt sich Antisemitismus nicht auf muslimische Zuwanderer reduzieren. Er existiere auch in der deutschen Gesellschaft "rechts und links".

"Antisemiten können nicht differenzieren. Sie verstehen nicht, dass jüdische Gemeinden keine Repräsentanten Israels sind. Die israelitische Religionsgemeinde ist keine israelische Gemeinde."

Manchmal frage er sich, was er dagegen tun könne, wenn Politiker und Wissenschaftler in den vergangenen 80 Jahren kein 'Arzneimittel' gegen Antisemitismus gefunden hätten.