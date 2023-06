Landrat schlägt Alarm: Riesige Borkenkäfer-Invasion im Anflug!

Ein Borkenkäfer kriecht über eine Fichte. Bohrmehl und Harztrichter weisen auf den Befall eines Baumes hin. Das Mehl ist an Rindenschuppen, toten Ästen, Astgabeln, Spinnweben und Blättern sichtbar. © DPA

Seit Ende April steigen die Fangzahlen an den Überwachungsstandorten im Landkreis SOE kontinuierlich. So zählte man am Fangstandort in Cunnersdorf 30.000 Buchdrucker und über 23.000 im Hohwald.

Ob die Bäume den Angriffen der Schädlinge widerstehen können, hängt von ihrer "Fitness" ab. Je mehr sie unter Wassermangel und Hitze leiden, desto schwerer wird es für sie.