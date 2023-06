Neben der Hitze: Hagel, Sturmböen und Starkregen rollen auf Sachsen zu

Dresden - Dass der Sommer in diesem Jahr keine halben Sachen machen will, zeigt er bereits seit einigen Tagen. Pünktlich zum kalendarischen Sommeranfang am 21. Juni gibt es in weiten Teilen Sachsens direkt die 30-Grad-Peitsche. Doch nicht nur Hitze, sondern auch Unwetter stehen im Freistaat auf dem Programm.

Was kommt auf die Sachsen neben der Hitze noch alles zu? © 123RF/johanjk

Am Dienstagabend dürfte es noch einmal gut gehen. Der Mittwoch birgt jedoch gleich eine ganze Palette an Gefahren, wie der Deutsche Wetterdienst aktuell warnt.

So soll es in der zweiten Hälfte der Nacht örtliche Gewitter geben, die dann am Morgen jedoch abklingen. Aus dem Schneider sind die Sachsen damit allerdings noch lange nicht.

Denn am Nachmittag könnte es mancherorts richtig heftig werden. So drohen erneut örtliche Gewitter, teils mit Starkregen von bis zu 25 Litern pro Quadratmeter. Kleinförmigen Hagel und Sturmböen schließt der Deutsche Wetterdienst ebenso wenig aus.

Allerdings sollten die Sachsen am Mittwoch nicht nur den Regenschirm einpacken, sondern auch an die Sonnencreme denken. Schließlich dürfte vielerorts in erster Linie die Hitze eine große Rolle spielen.

Deshalb warnt der DWD natürlich auch vor starker Wärmebelastung unterhalb von 400 Metern.