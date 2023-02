Lausitz in der Krise: Verpufft der Strukturwandel?

Dresden/Weißwasser - Vor der Wende galt die Oberlausitz als industrielle Herzkammer der DDR. Hunderttausende Menschen schafften in der Braunkohleförderung und den Zulieferindustrien. Doch diese Zeiten sind längst vorbei. Besonders leidet darunter die Lausitz-Stadt Weißwasser. Geht der viel beschworene Strukturwandel an ihr vorbei?

Weißwasser im Landkreis Bautzen hat seit 1990 über die Hälfte seiner Einwohner verloren. © Sebastian Kahnert/dpa

Seit nunmehr 30 Jahren kämpfen die Gemeinden in der Region um jeden Jugendlichen, der bleiben, und jedes Unternehmen, das kommen möchte. "Zunächst finden sie alles super, die Kindergärten, die Vereinsstruktur, die Verwaltung, bei der man schnell einen Termin bekommt", so Torsten Pötzsch (51, parteilos).

Doch den Bürgermeister von Weißwasser ärgert die schlechte Erreichbarkeit seiner Kommune. "Die sagen auch: Eine Viertelstunde Fahrt bis zur Autobahn geht gerade noch, aber eine Dreiviertelstunde nicht. Das ist für uns der K.o."



Die Kleinstadt liegt am östlichen Rand Sachsens - dort, wo immer mehr Wölfe leben. Und die Verhältnisse verschieben sich weiter zugunsten der Waldbewohner: 1988, also vor der Wende, lebten in Weißwasser noch 40.000 Menschen.

Drei Jahrzehnte später sind es nur noch 15.000. Rund 6000 Wohnungen wurden schon abgerissen.