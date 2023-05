Lauterbachs Krankenhaus-Reform: Landkreise zittern um ihre Kliniken

Dresden - Die neuen Pläne von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (60, SPD) für eine Krankenhausreform stoßen in Sachsen auf große Skepsis und Widerstand.

Lauterbach strebt eine Abkehr vom System der Fallpauschalen an, um den ökonomischen Druck von den Krankenhäusern zu nehmen. Gleichzeitig will er die Spezialisierung der Hospitäler vorantreiben und eine sogenannte Vorhaltepauschale einführen, die gerade kleinen Standorten im ländlichen Raum zugutekommen könnte.

Ärzte bei einer Hüft-OP. Das deutsche Gesundheitswesen muss reformiert werden. Über das "Wie" streitet man sich. © dpa/Bernd Weißbrod

Die Beigeordnete befürchtet, dass sich durch die Reform die Patientenströme deutlich verschieben und sich Wege und Wartezeiten verlängern werden. Gerade die Einstufung der Krankenhäuser wird spürbare Auswirkungen auf die medizinische Infrastruktur im Landkreis haben, meint sie.

Veronika Müller (40) will das nicht hinnehmen. Die Vize-Geschäftsführerin des sächsischen Landkreistages sagt: "Über sächsische Krankenhäuser muss in Dresden und nicht in Berlin entschieden werden. Wir brauchen eine Politik, die eine verlässliche Versorgung im ländlichen Raum garantiert."

Bis zum Sommer 2023 sollen die Gespräche zwischen Bund und Ländern in einen Gesetzentwurf münden.