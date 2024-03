Seltenes Naturspektakel: Polarlichter leuchten über Sachsen!

Liebschützberg - Für diesen Anblick nehmen viele Menschen Tausende Kilometer an Reiseweg auf sich, um ihn einmal zu sehen. Am Sonntagabend konnte man ihn fast von Zuhause aus erleben: Über Sachsen leuchteten Polarlichter!

Polarlichter über Sachsen! Statt in den hohen Norden fahren zu müssen, konnte man das Naturereignis am Sonntagabend fast von Zuhause aus erleben, wie hier in Liebschützberg. © EHL Media/Tim Meyer

In dunkler Umgebung waren die Lichter deutlich im Landkreis Nordsachsen, unter anderem bei Liebschützberg, zu sehen. Mancher Beobachter hatte es sich sogleich in einem Campingstuhl bequem gemacht, um das in unseren Weiten seltene Naturereignis auch richtig genießen zu können.

Polarlichter werden durch energiereiche geladene Teilchen hervorgerufen, die mit dem Erdmagnetfeld wechselwirken. Dadurch, dass jene Teilchen in den Polarregionen auf die Erdatmosphäre treffen, entsteht das Leuchten am Himmel.

Neben den Polarlichtern wurden in der Nacht zu Montag auch sogenannte SARs am Himmel gesichtet. Die Abkürzung steht für Stable Auroral Red Arc, rote Lichtbögen, die bei starken geomagnetischen Stürmen über den Himmel fliegen.