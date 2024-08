Luftnummern und Höhenflüge: Wie sich diese Gerüstbau-Firma Azubis angelt

Roßwein - Fachkräftemangel, unbesetzte Ausbildungsstellen, bedrohter Mittelstand - wenn andere jammern, sprudeln bei diesen beiden die Ideen: Dirk Eckart (57) und Walter Stuber (63) aus Roßwein ( Mittelsachsen ) hatten Traumjobs in schwindelerregenden Höhen im Angebot, doch keiner interessierte sich dafür. Auf der Suche nach Azubis setzten sie deshalb auf coole Aktionen, kühne Luftnummern und jetzt sogar auf Künstliche Intelligenz - mit Erfolg!

Die Luftnummern - zuletzt vor zwei Jahren in Bautzen organisiert - sollen vielmehr das Zusammengehörigkeitsgefühl der jungen Belegschaft schärfen. Eckart schnürt dafür ein ganzes Tageserlebnispaket mit Firmenausflug, Tandemsprung und Grillfest. Sogar Familie, Freunde und Freundinnen seiner Azubis dürfen mit dabei sein.

Erst geht es zusammen 4500 Meter hoch in die Luft, dann im freien Fall wieder hinab. Immerhin wollen die Schirmspringer Gerüstbauer werden. Aber ist das der Grund für die Höhenflüge?

Roßweiner Firma holt Azubis sogar von zu Hause ab: Zur Shuttle-Premiere steuerte Ausbilder Holger Bauschke den Azubi-Bus. © Sven Gleisberg

Im freien Fall zur Erde - nicht die einzige verrückte Idee der zwei Firmenchefs, um ihre Belegschaft bei der Stange zu halten.

Und das wortwörtlich. Immerhin lernen ihre Azubis, Stange für Stange Spezialgerüste aufzubauen. Noch vor fünf Jahren hätte Eckart übrigens alleine springen müssen: "Wir hatten akute Nachwuchsprobleme, suchten händeringend Azubis."

Sein erster Coup: "Im Januar 2019 ließen wir 12.000 Pizzakartons mit unserem Firmenlogo und dem Slogan 'Heiße Jobs für coole Typen' bedrucken." Die Kartons wurden von zwölf Pizzerien in Freiberg, Döbeln, Tharandt, Kreischa und bis nach Großenhain ausgetragen.

Für Selfies wurde zudem eine Apple-Watch als Prämie ausgelobt. So war die Firma plötzlich nicht nur bei Pizzaliebhabern in aller Munde.

Doch kaum biss ein Interessent an, machte der miserable ÖPNV in der Region einen Ausbildungsvertrag zum Wackelkandidaten. Eckart: "Also kauften wir einen Renault Traffic als eigenen Azubi-Shuttle."

Der kann neun Lehrlinge morgens an drei Haltestellen in Döbeln und zwei in Roßwein zu Ausbildungsbeginn abholen und sie nach Dienstschluss wieder heimfahren.