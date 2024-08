Mädchen (†15) stirbt an Überdosis: Frankenberg unter Schock

Frankenberg - Der tragische Drogentod einer 15-Jährigen erschüttert das mittelsächsische Frankenberg. Nach ersten Erkenntnissen ist das Mädchen an einer Überdosis Cannabis und Amphetaminen gestorben. Die Kripo ermittelt.

Am Wochenende verstarb eine 15-Jährige im mittelsächsischen Frankenberg. © picture alliance/dpa

Am Samstagabend wurde die 15-Jährige per Rettungswagen in die Notaufnahme einer Klinik gebracht.

Leider kam jegliche Hilfe zu spät: Das Mädchen verstarb in der Nacht zu Sonntag. "Offenbar war die Todesursache übermäßiger Drogenkonsum", so Polizeisprecher Andrzej Rydzik (39).

Im Rahmen einer toxikologischen Untersuchung müsse nun geklärt werden, welche Menge und vor allem welche Drogen genau konsumiert wurden. Diese stehe derzeit noch aus.



Was die Ermittler besonders interessiert: Wie ist das Mädchen an die Drogen gekommen? Wer hat diese verkauft? Wo das Mädchen sich genau aufhielt, als sie die Drogen konsumierte, sei laut Polizei ebenfalls Gegenstand der laufenden Ermittlungen.



In Frankenberg schlug die Schreckensmeldung am gestrigen Dienstag hohe Wellen. Frankenbergs stellvertretender Bürgermeister Andreas Schramm (44, CDU): "Es ist sehr tragisch, was passiert ist. Ich spreche der Familie des Mädchens mein Beileid aus." Die 15-Jährige war Schülerin der Erich-Viehweg-Oberschule.