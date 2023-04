Manöver mit 220 Jets und Frachtern: Himmel über Sachsen wird im Juni zum NATO-Übungsgebiet

Leipzig/Dresden - Im Juni wird es am Himmel über Sachsen laut. Bei einer der größten Luftwaffen-Übungen seit Bestehen der NATO - dem Manöver "Air Defender 23" - üben 10.000 Soldaten aus 24 Nationen zwölf Tage lang den Ernstfall. Das hat auch Auswirkungen auf den zivilen Flugverkehr, der während der Übungsflüge am Boden bleiben muss.

Zwei Lockheed-Martin-F-35-Kampfflugzeuge über Kalifornien - auch solche modernen Tarnkappen-Jets werden im Juni im deutschen Luftraum den Luft-Boden-Kampf üben. © Tom Reynolds / LOCKHEED MARTIN AERONAUTICS / dpa

Die Dimensionen sind beachtlich: Mehr als 220 Flugzeuge werden vom 12. bis zum 23. Juni unter Führung der deutschen Luftwaffe über dem europäischen Luftraum die Abwehr eines Angriffs auf NATO-Staaten trainieren. Allein 100 Maschinen kommen über den Atlantik angeflogen - aus dem Kontingent der US Air National Guard.



Der deutsche Flieger-General Ingo Gerhartz, der als Inspekteur der Luftwaffe das Oberkommando hat, spricht von der "größten Verlegeübung von Kampfflugzeugen seit dem Bestehen der NATO". Und das wird auch Auswirkungen auf Sachsen haben.

Der deutsche Luftraum ist in der Zeit in drei Übungszonen eingeteilt. Der Übungsluftraum Ost hat seine Einflugschneise im Bereich Plauen. Der Flugkorridor führt über Zwickau, Chemnitz bis in den Raum Dresden. Dort kurven die Jets dann im 110-Grad-Winkel nach Norden ab, donnern über Meißen und Großenhain weiter Richtung Brandenburg.

Während des Übungszeitraums ist der Luftraum der bis zur Ostsee führenden Übungszone Ost täglich von 10 bis 14 Uhr für den zivilen Luftverkehr gesperrt.