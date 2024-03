Phänomen Karls Erlebnis-Dorf: So lief die Eröffnung in Döbeln

Am Wochenende eröffnete "Karls Erlebnis-Dorf" in Döbeln. Zahlreiche Besucher waren am Start.

Von Pia Lucchesi

Döbeln - Es lebe der Erdbeerkult! Trotz launigen "Aprilwetters" kamen am Samstag und Sonntag viele Tausend Besucher nach Döbeln, um die Eröffnung von Karls Erlebnis-Dorf mitzufeiern. Zwischen Marmeladen-Manufaktur, Bockwurst-Schaukel und Traktorbahn amüsierten sich Groß und Klein prächtig.



Der Park in Döbeln ist das inzwischen sechste Karls Erlebnis-Dorf. Angedacht ist, dort noch ein Familienhotel in naher Zukunft zu errichten. © EHL Media Sonntagmorgen, 10 Uhr: Aus grauen Wolken fallen Regentropfen. Der Parkplatz vorm Haupteingang des Freizeitparkes (900 Stellplätze) quillt bereits über. Autofahrer drehen Runden, um eine der letzten Lücken zu ergattern. Drinnen im Manufakturen-Markt: Menschen-Massen und lange Schlangen am Counter für die Jahreskarten (Preis 39,90 Euro). "Ich bin überwältigt von diesem grandiosen Zuspruch", sagt die Karlsianerin (so nennen sich die Karls-Mitarbeiter) Kerstin (43), die nebenan in der Marmeladen-Manufaktur hilft, frisch gekochte Konfitüre in Gläser abzufüllen.

Sachsen Von Görlitz nach Babylon: Vor 125 Jahren begannen die deutschen Ausgrabungen am Euphrat Plötzlich teilt sich der Besucherstrom. Maskottchen Karlchen kommt geschlendert und die Herzen fliegen ihm zu. Selfie-Alarm! "Hilfe", raunt Anita (57) aus Zittau und biegt ab zum Verkosten von Erdbeer-Brotaufstrichen. "Nicht übel", urteilt die Hausfrau nach der ersten Probe.

Vor allem die Kinder lieben das Maskottchen Karlchen. © Steffen Füssel

Martha (22) hatte mit ihrer Tochter Samar (2) und ihrem Mann Tom in der Mais-Scheune viel Spaß. © Steffen Füssel

Simone (56) arbeitet bei Karls in der Marmeladen-Manufaktur. Sie bereitet vor Publikum aus gefrorenen Früchten süße Brotaufstriche zu. © Steffen Füssel

Personal-Chefin von "Karls Erlebnis-Dorf": "Bei uns gibt es 365 Tage im Jahr Party"

Ulrike Dahl (55) ist bei Karls zuständig fürs Personal. © Steffen Füssel Draußen in der Mais-Scheune hat Martha (22) ihren Lieblingsplatz gefunden. Knietief stecken ihre Beine in einem XXL-Pool, der mit Maiskörnern gefüllt ist. Sie schaut zu, wie Tochter Samar (2) und Papa Tom (25) in diesem etwas speziellen "Bällebad" toben. Die Erzieherin aus Grimma sagt: "Einfach cool hier. Mit Karls verbinde ich immer Urlaub an der Ostsee. Großartig, dass es das jetzt auch hier gibt." Für die Personal-Chefin des Erdbeerhofes, Ulrike Dahl (55), war diese Eröffnung ein Mega-Erfolg. Sie schwärmt: "Ich bin verliebt in Sachsen. Wir fühlen uns hier wie gefeierte Rockstars." Sachsen Fahrplanänderungen bei der MRB: Hier fahren Busse statt Züge Ihr Versprechen für die Zukunft: "Bei uns gibt es 365 Tage im Jahr Party."

Zur Eröffnung am Samstag führte Karls-Chef Robert Dahl (52, M.) Döbelns OB Sven Liebhauser (42, CDU, l.) und Sachsen-MP Michael Kretschmer (48, CDU) über das Gelände. © dpa/Daniel Schäfer

Spiel, Spaß, Shopping oder Schlemmen? Wegweiser helfen beim Orientieren. © Steffen Füssel

Die Attraktion in Zahlen