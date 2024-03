Nur einen Tag nach Eröffnung: Feueralarm in Karls Erlebnis-Dorf in Döbeln

Döbeln - Feueralarm im neuen Erlebnis-Dorf: Nur einen Tag nach der Eröffnung der Anlage an der A14 rückte die Feuerwehr an.

"In einer Bäckerei hatte der Brandmelder ausgelöst, wir kontrollierten mit den Kameraden der Feuerwehr Döbeln den betroffenen Bereich und konnten die Anlage im weiteren Verlauf zurückstellen", berichtet die Feuerwehr Hartha auf Facebook .

Am Sonntagmorgen gegen 5.26 Uhr wurden die Feuerwehren aus Döbeln, Hartha, Waldheim und Gersdorf zu Karls Erlebnis-Dorf gerufen.

Karls Erlebnis-Dorf hatte erst am gestrigen Samstag große Eröffnung gefeiert. Tausende Besucher strömten an dem ersten Tag auf das Gelände in der Erdbeerstraße 1.