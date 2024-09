Massiver Anstieg von Kabelklau in Sachsen - sogar Windräder lahmgelegt!

Am Morgen des 22. August schaltete sich ein großes Windrad in Pegau (Kreis Leipzig ) plötzlich ab. Als Servicetechniker nach dem Rechten schauten, trauten sie ihren Augen nicht. In der Windmühle hatten Unbekannte sämtliche Erdungskabel durchtrennt und abgebaut, sodass es zum Not-Stopp kam. Stehlschaden laut Polizei : 20.000 Euro.

Bundespolizisten stoppten einen Kabeldieb - in seinem Wagen hatte er eine halbe Tonne Kabel transportiert. © Bundespolizei

Wurden in Sachsen im gesamten letzten Jahr nur drei Fälle bekannt, zählt die LKA-Statistik bis Ende August dieses Jahres bereits 52 Kabeldiebstähle an Ladesäulen. Bisheriger Gesamtschaden: 130.357 Euro!



Nur in einem Fall, ein Angriff auf zwei Ladesäulen am 21. Juli in Leipzig, konnten bisher Täter ermittelt werden. Polizisten spürten nach einem Zeugenhinweis ein obdachloses Paar (40, 42) in einer Gartenlaube auf und entdeckten dort auch die gekappten Ladekabel.

Unter Ermittlern geht man inzwischen davon aus, dass nicht organisierte Banden, sondern Beschaffungskriminelle für das Gros der Kabeldiebstähle an Ladesäulen verantwortlich sind.

Denn die Aufkaufpreise für Kabelschrott sind mit Preisen zwischen 1,50 bis 3,50 Euro pro Kilo (je nach Kupferanteil) im Keller, sodass es hier offenbar nur um das "schnelle Geld" geht.