Mega-Sanierung im Tunnel Königshainer Berge: So lange dauern die Einschränkungen

Aktuell wird in der Nordröhre in Richtung Dresden gebaut. © Holm Helis

Noch bis Ende kommenden Jahres werden sich Autofahrer auf Einschränkungen in Sachsens ältestem Autobahntunnel (1999 eingeweiht) einstellen müssen.

Erst dann werden die Arbeiten in beiden Röhren abgeschlossen sein. Schon in diesem Jahr sollen zumindest aber die in der Nordröhre Richtung Dresden abgeschlossen sein.

Ziel der schon lange geplanten Sanierung ist es, die Sicherheit zu erhöhen. Erst im Juni hatte es im Tunnel einen Schreckmoment gegeben, als in der Südröhre ein Lkw in Brand geraten war. 200 Menschen mussten damals evakuiert werden, verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Nun bekommen die Röhren unter anderem neue Notrufkabinen, weitere Lüfter, moderne LED-Beleuchtung, neue Wechselverkehrszeichen sowie Verkehrstechnik, mehr Sensoren für die Brandmeldeanlage oder mehr Videotechnik zur lückenlosen Überwachung des Verkehrs, der etwa 30.000 Fahrzeuge pro Tag umfasst.