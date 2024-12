Mehr Toleranz! Sachsens Polizei verpasst sich neues Leitbild

Dresden - Anderthalb Jahre auf der Suche nach sich selbst: In einem mehrstufigen Prozess hat sich Sachsens Polizei ein neues Leitbild gegeben. Am gestrigen Mittwoch nun wurde es der Öffentlichkeit präsentiert, allerdings wird damit gerechnet, dass es bis zu zehn Jahre dauert, bevor es auch gelebte Organisationskultur wird.

Für den Landespolizeipräsidenten war das Spannungsverhältnis zwischen Freiheit und Sicherheit wichtig, wobei die Toleranz ins Spiel kommt: "Eine Gesellschaft, die Freiheit schaffen will, braucht Toleranz", sagt Jörg Kubiessa (59). Das hieße aber nicht, dass die Polizei jetzt am Blitzer ein Auge zudrücken soll.

"In sieben bis zehn Jahren wird das in der Polizei gelebte Organisationskultur", so Thomas Ziegert (42), der sich mit der Umsetzung beschäftigt. "Auch in der Einsatzvor- und -nachbereitung wird das Leitbild zukünftig eine Rolle spielen."