Messer-Drama in Heidenau: 25-Jährigem wird Klinge in Rücken gerammt - Lebensgefahr!

In Heidenau ist am späten Samstagabend ein Streit zwischen einer Gruppe von Männern derart eskaliert, dass einer von ihnen am Ende mit dem Tod rang.

Von Holger Köhler-Kaeß

Heidenau - Dieser Streit hätte ihn fast das Leben gekostet! In Heidenau ist am späten Samstagabend ein Zoff zwischen einer Gruppe von Männern derart eskaliert, dass einer von ihnen am Ende mit dem Tod rang. Die Polizei suchte vor Ort nach dem Messerstecher - zunächst erfolglos. © Marko Förster Der Vorfall ereignete sich gegen 23.40 Uhr auf der Bahnhofstraße. Die Männer stritten sich dort lauthals, bis das spätere Opfer (25) plötzlich Pfefferspray zückte und versprühte. Wütend zog daraufhin einer der anderen ein Messer, mit dem er auf den 25-Jährigen losging. Zwar konnte der zunächst noch weglaufen. Doch dann holte ihn der andere ein, rammte ihm die Klinge in den Rücken. Nach Angaben der Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 wurde dabei die Lunge getroffen, in die Blut eindrang. Das Opfer schwebte in akuter Lebensgefahr! Sachsen Frist läuft bald ab: Nächste Jahrgänge müssen Führerschein umtauschen Zum Glück waren Sanitäter rechtzeitig zur Stelle, konnten Schlimmeres verhindern. Herbeigerufene Polizisten nahmen die Verfolgung des Messerstechers auf. Am Sonntagnachmittag fehlte von ihm jedoch noch immer jede Spur. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.

Titelfoto: Marko Förster