Minister Dulig in Indien angekommen: So turbulent verlief die Anreise

Dresden/Coimbatore - Tag 1 der Delegationsreise von Wirtschaftsminister Martin Dulig (50, SPD) in Indien. Nach mehr als 24 Stunden erreicht der Politiker sein Ziel ...

Als die Delegation in Indien ankam, ist schon fast ein ganzer Tag der Reise rum. Doch bis zum Ziel verging noch immer sehr viel Zeit. © Pia Lucchesi

Am Sonntag um 14.25 Uhr hob der Lufthansa-Flug mit LH215 in Dresden ab. An Bord waren Dulig, sein Team, Wirtschaftsförderer und Unternehmer.

Zwischenstopp in Frankfurt am Main. 20 Uhr der Weiterflug mit einer vollbesetzten Boeing 787-8 Dreamliner von Air India. 6125 Kilometer Flug in über 11.000 Metern Höhe über der Erde - ein unruhiges Vergnügen. Von tiefem Schlaf können die meisten nur träumen.

Ankunft 7.36 Uhr Ortszeit in Delhi. Ein trüber Morgen mit Temperaturen von 15 Grad. Jetlag. 4,5 Stunden Schlaf verloren. Ernüchterung macht sich breit: Die Weiterflüge nach Coimbatore sind ersatzlos gestrichen worden. Überforderte Airlines strapazieren die Nerven der übernächtigten Delegationsteilnehmer. Diplomaten-Bonus? Fehlanzeige.

Es beginnt ein Stresstest für unausgeschlafenen Sachsen. Die letzten verfügbaren Tickets nach Coimbatore werden eilig bei verschiedenen Airlines aufgekauft. Drei Gruppen finden sich. Wirtschaftsminister Martin Dulig und eine Handvoll Teilnehmer der Delegation sollen zuerst fliegen.

Der Rest in anderen Maschinen und teils auf Umwegen über Mumbai folgen.