Mit Gewinnspiel: Kennt Ihr Euch mit Sachsens Automobil-Geschichte aus?

8. Mit schnellen Fahrzeugen beschäftigte sich ebenfalls die Automobilmanufaktur "Young Engineers Sportscar" (kurz YES!) in Großenhain. Sie bot von 2001 bis 2009 handgefertigte Sportwagen an. Wie viele YES!-Generationen waren auf dem Markt vertreten?

2. Die Weltwirtschaftskrise 1929 ging auch an den Fahrzeugbauern nicht spurlos vorüber. Was geschah mit dem Betrieb von Horch?

1. Horch ließ sich 1904 in Zwickau nieder, musste fünf Jahre später durch einen Streit mit dem Aufsichtsrat ein neues Unternehmen gründen. Per Gerichtsbeschluss wurde ihm jedoch die Nutzung seines Namens verwehrt. Wie reagierte er darauf?

Das August Horch Museum Zwickau ist ein wahres Highlight für Automobil-Fans. © Uwe Meinhold

Setzt die zehn Lösungsbuchstaben (stehen vor der richtigen Antwort) der Reihe nach zusammen. Habt Ihr alles richtig beantwortet, erhaltet Ihr das Lösungswort.

Kleiner Tipp: Das gesuchte Substantiv taucht im Zusammenhang mit dem Fahrzeugbau auf.

Schickt uns den Begriff per E-Mail an gewinnspiel@tag24.de oder per Postkarte an Morgenpost am Wochenende, Ostra-Allee 18, 01067 Dresden. Stichwort/Betreff: "Auto". Einsendeschluss ist Dienstag, der 25. Juni 2024. Bitte unbedingt Namen, Adresse und Telefonnummer angeben!



Unter allen richtigen Einsendern verlosen wir drei Familienkarten (für jeweils zwei Erwachsene mit bis zu drei Kindern oder mehr) für das August Horch Museum Zwickau. In den historischen Hallen des ersten Audi-Werkes warten mehr als 160 automobile Großexponate auf die Besucher - das Mitmachen lohnt sich also! Die Tickets berechtigen dabei zum Eintritt in die Dauer- sowie Sonderausstellung.

Allen Teilnehmern viel Glück!

Teilnahmeberechtigt sind nur Personen über 18 Jahren. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Bitte nehmt unsere Hinweise zum Datenschutz unter abo-mopo.de/datenschutz zur Kenntnis.