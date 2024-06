Mit Pferd und Planwagen: Theatergruppe "Spielbrett" tourt wieder durch Sachsen!

Man zeigt urwüchsiges, sinnlich-poetisches und intelligentes Volkstheater mit Leidenschaft und Spielfreude an verschiedenen Orten. Insgesamt acht Vorstellungen stehen auf dem Programm.

Ein Stück, in dem sich die Helden und Heldinnen in einem Labyrinth aus Magie, Gewalt, Intrigen, aber auch Liebe wiederfinden. Luftgeister kommentieren das Geschehen mit aktuellen Bezügen.

Will Theater im ländlichen Raum zu den Menschen bringen: Ulrich Schwarz (77) leitet die Gruppe "Spielbrett" seit 1985. © Petra Hornig

Der Start mit dem Planwagen vom Pferdehof Schmidt aus Loschwitz ist am 20. Juli um 10 Uhr am Blauen Wunder. Erster Spielort dann abends, 20 Uhr, im Schlosspark Graupa vor einer uralten Eiche.

Weiter geht's über Schloss Weesenstein, Struppen, Gohrisch am Dorfteich, Königstein am romantischen Malerwinkel, Bad Schandau, Hohnstein bis nach Dürröhrsdorf-Dittersbach.

"Die Spieler ziehen in Kostümen und mit Akkordeon und Gitarre lautstark jeweils in den Ort ein und werben für die Vorstellungen. Bei der Planwagentour geht es um den Schauwert, aber auch um Langsamkeit und Genießen für Akteure wie Zuschauer", so Ulrich Schwarz. Sie fallen überall auf.

"Mindestens 50 Prozent der Leute fühlen sich durch den Planwagen angezogen." Als Spielkulisse dient ein Bühnengestell, an das bemalte Bühnenbilder und manchmal auch Türen hineingehängt werden.