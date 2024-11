Woche der Entscheidung für Sachsens neue Regierung

Am Samstag traf Sachsens MP Michael Kretschmer (49) Friedrich Merz (68, beide CDU) beim Bundesliga-Spiel in Dortmund. Montag verhandelte er in Dresden schon wieder mit Vertretern von BSW und SPD. © instagram.com/michaelkretschmer

Am Samstag traf Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (49, CDU) beim Spiel von RB Leipzig in Dortmund noch den CDU-Bundesvorsitzenden Friedrich Merz (68) - und im Übrigen auch Fußballlegende Matthias Sammer (57).

Montag saß er wieder in der Dresdner Staatskanzlei. Dort sondierte er mit BSW und SPD die vielleicht kniffligste Frage, nämlich die über Friedensbemühungen in oder besser für die Ukraine sowie die Option, US-amerikanische Mittelstreckenraketen in Deutschland zu stationieren.

Was die Beratungen so schwierig macht, ist der Umstand, dass weder in der einen noch in der anderen Frage auf Landesebene entschieden wird.

Allerdings hatte Parteigründerin Sahra Wagenknecht (55) und das nach ihr benannte BSW einen Großteil des Wahlkampfs auf Friedensverhandlungen abgestellt und dann eine Friedensformel zur Bedingung für eine Regierungsbildung erklärt.