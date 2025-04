Gesucht? Gefunden! Sachsens Polizei fehlt doch keine Munition

Bei Sachsens Polizei fehlt offenbar doch keine Munition. (Symbolfoto) © Peter Klaunzer/KEYSTONE/dpa

Im Ergebnis der Ermittlungen habe man eine Buchungsdifferenz von 60.052 Stück Munition festgestellt, die "korrekt beschafft und physisch im Bestand der Polizei vorweisbar" war, aber nicht im elektronischen Nachweissystem.

Der vermeintliche Fehlbestand war also lediglich ein Fehler in der Dokumentation. Die Buchungsdifferenzen seien an zwei von zehn Dienststellen ermittelt worden, hieß es.

"Wir werden die Qualität der Bestandsbuchhaltung an den betroffenen Standorten auf das erforderliche Niveau heben. Für eine einheitliche Qualität an allen Standorten werden wir unter anderem zentral eindeutige Verantwortlichkeiten festlegen, die Qualität der Schulungen erhöhen und die entsprechenden Verwaltungsvorschriften überarbeiten", betonte Kleine.

Auch das Vier-Augen-Prinzip und Berichtspflichten sollen einheitlich und unmissverständlich geregelt sein.