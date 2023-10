Nach blutigen Attacken auf Israel: Sachsen verstärkt Schutz für jüdische Einrichtungen

Michael Kretschmer (48, CDU) verurteilte die blutigen Angriffe auf Israel. © Jan Woitas/dpa

Das teilte Regierungschef Michael Kretschmer (48, CDU) auf X (ehemals Twitter) mit. Zudem verurteilte er ebenso wie andere sächsische Politiker die Angriffe. In Leipzig versammelten sich am heutigen Sonntag nach Polizeiangaben rund 200 Menschen, um ihre Solidarität mit Israel auszudrücken. Die Versammlung blieb friedlich.

Die Angriffe seien grausam und menschenverachtend, erklärte Ministerpräsident Kretschmer. "Die Menschen in Israel haben unsere volle Unterstützung."

CDU-Generalsekretär Alexander Dierks (35) forderte die Bundesregierung auf, alle Hilfsgelder an die Palästinenser einzustellen und "zu gegebenem Zeitpunkt" neu aufzulegen. "Wir stehen fest an der Seite Israels. Das ist deutsche Staatsräson", so Dierks.

Auch die SPD-Vorsitzenden Kathrin Michel (60) und Henning Homann (43) verurteilten "die furchtbaren terroristischen Angriffe der Hamas auf Israel".

Sie seien durch nichts zu rechtfertigen und müssten sofort durch die Hamas beendet werden, erklärten die SPD-Chefs am heutigen Sonntag in einer gemeinsamen Mitteilung.