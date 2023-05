Nach hoher Auslastung von trilex-Zügen: Das ändert sich ab Juni!

Der "trilex" wird über Pfingsten und ab dem 1. Juni auf stark ausgelasteten Verbindungen mit zusätzlichen Triebwagen unterwegs sein. (Archivbild) © Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB

Wie "trilex" mitteilte, wird ab Monatsbeginn von montags bis freitags eine zusätzliche Direktverbindung zwischen Zittau und Dresden eingerichtet.

So sei es angedacht, die RB 61 ab Zittau morgens 6.06 Uhr nicht mehr in Bischofswerda enden zu lassen. Stattdessen soll der Takt ab dort vereinigt mit dem Triebwagen der RB 60 bis in die Landeshauptstadt verkehren. Die Fahrzeiten des Zittauer Zuges bleiben dabei unverändert, während der Görlitzer Zug vier Minuten früher abfahren muss (6.18 Uhr).

Des Weiteren werden laut "trilex" die Sitzplatzkapazitäten auf mehreren Relationen erhöht. Im Rahmen der verfügbaren Fahrzeuge kämen ab dem 1. Juni sowohl auf den Linien RE 1/RB 60 als auch RE 2/RB 61 zusätzliche Triebwagen auf hoch ausgelasteten Verbindungen zum Einsatz.

Auch am derzeitigen Pfingstwochenende würden in Absprache mit den zuständigen Verkehrsverbünden zusätzliche Wagen verkehren, um dem starken Ausflugsverkehr gerecht zu werden.