Nach Kretschmer-Ansage für Teilzeit-Arbeiter: SPD weist Forderungen strikt zurück

Holger Mann (44) auf dem Landesparteitag der SPD 2021. Nach Ansicht des Bundestagsabgeordneten zeigen die Forderungen von Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (48, CDU) die "Rückwärtsgewandtheit der sächsischen CDU". © Peter Endig/dpa-Zentralbild/dpa

Kretschmers erneute Forderung zeige die "Rückwärtsgewandtheit der sächsischen CDU", erklärte der sächsische SPD-Bundestagsabgeordnete Holger Mann (44) am Donnerstag.

"Es ist zynisch, weltfremd und geht an der Realität der Menschen vorbei", so Mann. "Gerade in Ostdeutschland arbeiten die Menschen 50 Stunden pro Jahr mehr, bei geringerer Bezahlung."

Mit seinem Vorstoß falle Kretschmer all denen in den Rücken, die gerade in Tarifverträgen gleiche Arbeitszeiten wie ihre Westkollegen erkämpft hätten.



"Was wir benötigen, sind flexible und intelligente Arbeitszeitkonzepte, die eine Vereinbarkeit von Familie und Beruf ermöglichen. Gerade bei der Gleichstellung von Mann und Frau am Arbeitsmarkt ist noch viel Luft nach oben", betonte Mann.