Nach langer, schwerer Krankheit: Kurzzeit-Minister Frank Haubitz gestorben

Dresden - Kurz vor seinem Ruhestand ist Sachsens ehemaliger Kultusminister Frank Haubitz (†65) am Montag nach einem schweren Krebsleiden erlegen.

Verlor den Kampf gegen den Krebs: Frank Haubitz (†65) verstarb am Montag. © Eric Muench

Haubitz war 33 Jahre lang Schulleiter in Dresden-Klotzsche und vom 23. Oktober bis 18. Dezember 2017 Sachsens "kürzester" Minister.

Sachsens Regierungschef Michael Kretschmer (48, CDU) würdigte Haubitz als erfahrenen Pädagogen, großartigen Schulleiter, als Kultusminister mit Durchsetzungsvermögen, visionären Gewerkschaftsführer und "einen großartigen Menschen".

In der kurzen Zeit als Kultusminister habe Haubitz wesentliche Weichen gestellt, wie die Verbeamtung der Lehrer, sagte MP Kretschmer.

"In unzähligen freundschaftlichen Gesprächen in den vergangenen zehn Jahren hat Frank Haubitz mir seine Philosophie und Haltung erklärt. In keinem Direktorenzimmer habe ich häufiger gesessen. Dieser Austausch wird fehlen."