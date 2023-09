Nach Scheunen-Brand in Mittelsachen: Polizei geht von Brandstiftung aus

Erlau - Nach einem verheerenden Scheunen-Brand in Erlau (Landkreis Mittelsachsen) steht nun die Brandursache fest.

Völlig niedergebrannt: In der Nacht zu Mittwoch brannte in Erlau (Landkreis Mittelsachsen) eine Scheune. © Haertelpress

Wie die Polizei mitteilt, handelt es sich wohl um Brandstiftung. Das habe ein Brand-Experte herausgefunden. Jetzt ermittelt die Kripo.

Das Feuer war in der Nacht zu Mittwoch in einer Scheune eines ehemaligen Vierseitenhofs in der Rochlitzer Straße ausgebrochen. Die Löscharbeiten dauerten Stunden.

Wie hoch der Sachschaden ist, ist derzeit noch nicht bekannt. Fakt ist aber: Die Scheune wurde durch das Feuer komplett zerstört. Der Giebel ist einsturzgefährdet.