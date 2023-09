06.09.2023 13:08 899 Mehr als 100 Feuerwehrleute bei verheerendem Scheunenbrand im Einsatz

In der Nacht zu Mittwoch ist in Erlau ein Feuer in einer Scheune eines Vierseitenhofs ausgebrochen. Mehr als 100 Kameraden waren bis zum Morgen im Einsatz.

Von Victoria Winkel

Erlau - Ein Scheunenbrand hat in der Nacht zu Mittwoch die Feuerwehren in Mittelsachsen in Atem gehalten. Die Scheune wurde bei dem Brand komplett zerstört. © Harry Härtel/Haertelpress Das Feuer war in der Scheune eines ehemaligen Vierseitenhofs in der Rochlitzer Straße in Erlau ausgebrochen. Anwohner hatten den Brand kurz nach 2.30 Uhr bemerkt. Als die Feuerwehren eintrafen, stand die Scheune schon in Vollbrand. Durch den schnellen Einsatz konnte ein Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Wohnhaus aber verhindert werden. Nach etwa einer Stunde war das Feuer unter Kontrolle und gegen 5.30 Uhr waren die Löscharbeiten weitgehend abgeschlossen. Am Mittwochvormittag mussten nur noch Glutnester abgelöscht werden. Feuerwehreinsätze Drei Fahrzeuge abgefackelt: Polizei ermittelt wegen Brandstiftung! Laut Gemeindefeuerwehr musste die Löschwasserversorgung über eine längere Strecke aufgebaut werden. Außerdem machte es die enorme Hitzeentwicklung den Einsatzkräften schwer, an den Brandherd heranzukommen, wie die Polizei mitteilte. Giebel ist einsturzgefährdet Während der Löscharbeiten musste die Rochlitzer Straße gesperrt werden, nur Busse durften die Brandstelle passieren. Die Sperrung ist laut Polizei aber mittlerweile aufgehoben. Der Verkehr wird per Ampel geregelt. Glücklicherweise gab es bei dem Brand keine Verletzten. Die Scheune wurde durch das Feuer komplett zerstört. Der Giebel ist aktuell einsturzgefährdet und soll deshalb umgelegt werden. Angaben zum entstandenen Schaden liegen noch nicht vor. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen. Bei dem Brand waren die vier Ortswehren von Erlau, die Feuerwehr Mittweida sowie die Wehren aus Lauenhain, Frankenau und Tanneberg mit mehr als 100 Kräften im Einsatz.

Titelfoto: Harry Härtel/Haertelpress