Nach Verfolgungsjagd mit Crash und Schüssen: Tatverdächtiger in U-Haft!

Bischofswerda - Nachdem es am gestrigen Montag zu einer Verfolgungsjagd über die A4 bis nach Bischofswerda gekommen war, wurde nun ein 21-jähriger Tatverdächtige in U-Haft gesteckt!

Eine Verfolgungsjagd wie aus einem Action-Film: In Bischofswerda endete der Fluchtversuch für den einen 21-Jährigen mit einem Crash. © RocciPix / Rocci Klein

Was war geschehen? Die Polizei berichtete, dass ein Nissan-Fahrer vor einer Polizeikontrolle geflüchtet war, nachdem er an der Anschlussstelle Weißenberg mehrere Personen aus seinem Fahrzeug abgesetzt hatte.



Über mehrere Bundes- und Staatsstraßen hinweg versuchte der Fluchtfahrer, den Polizisten zu entkommen, ehe die Fahrt mit einem Sachschaden in Höhe von 18.000 Euro auf dem Marktplatz in Bischofswerda mit einem Unfall endete.

Der waghalsige Fluchtversuch glich dabei einem Action-Film. Nach Polizeiangaben fuhr Nissan Qashqai zeitweise mit 180 km/h über den Standstreifen der Autobahn und ließ sich in Göda (Landkreis Bautzen) zudem innerorts mit 147 km/h blitzen. Außerdem feuerte die Polizei zwischenzeitlich Schüsse auf das Auto ab.

Wie die Polizeidirektion Görlitz nun am Dienstagmittag mitteilte, wurde der Tatverdächtige - ein 21 Jahre alter Syrer - einem Richter vorgeführt. Der ordnete Untersuchungshaft für den jungen Mann an und nun sitzt der 21-Jährige in einer Justizvollzugsanstalt.