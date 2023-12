Auch auf Plauener Weihnachtsmarkt: Polizei weist Duo zahlreiche Einbrüche nach

Plauen - Dieser Fahndungserfolg hat sich gelohnt. Anfang Dezember schnappte die Polizei ein Einbrecher-Pärchen nach seinem Tresorklau im Concord-Matratzenladen in Plauen . Jetzt glaubt die Kripo, dem Duo eine Liste von Einbrüchen nachweisen zu können.

Schreck im Plauener Zentrum: Einbrecher hatten einen Tresor gestohlen. © Ellen Liebner

Mindestens zehn Straftaten sollen eine 26-Jährige und ihr Kumpan (27, beide Deutsche) seit August in Plauen verübt haben.

Bei ihren Opfern waren sie nicht wählerisch. Ende August hatten es die beiden auf ein Kaufhaus am Postplatz abgesehen, hinterließen 500 Euro Sachschaden und klauten Kleidung für Tausende Euro.

Einmal ist keinmal: Zwei Wochen später kehrten sie zurück und erbeuteten erneut teure Kleidung und Taschen.



Mitte September brachen sie in ein Parkhaus an der Theaterstraße ein, knackten den Kassenautomaten, hinterließen Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro für nur 700 Euro Beute.

Im November suchten sie eine Seniorenresidenz an der Erich-Ohser- und ein Restaurant an der Klosterstraße heim, erbeuteten 1000 Euro.

Weitere Beutezüge startete das Pärchen im Cityparkhaus (10.000 Euro Sachschaden), in einem Kinderschuhgeschäft (3000 Euro Schaden), einem Friseurgeschäft an der Straßberger Straße (Werkzeug für 7000 Euro) und einer Bude auf dem Weihnachtsmarkt.