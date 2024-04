08.04.2024 07:08 923 Spaziergänger entdeckt Panzergeschoss in Fluss

in der Nähe des Possigweges in Plauen (Vogtland) entdeckte am Sonntag ein Spaziergänger ein altes Panzergeschoss im Wasser.

Von Claudia Ziems

Plauen - Ein Spaziergänger entdeckte am Sonntagnachmittag in der Nähe des Possigweges in Plauen (Vogtland) ein altes Geschoss im Wasser. Ein Spaziergänger entdeckte Kriegsmunition in der Weißen Elster. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa Der Mann sah von einer Brücke aus einen verdächtigen Gegenstand in der Weißen Elster. Als die Polizei vor Ort eintraf, bestätigte sich der Verdacht auf Kriegsmunition. In circa einem Meter Tiefe lag ein 40-mm-Panzergeschoss. Vogtland Beliebte sächsische Talsperre wird 60 und das wird groß gefeiert Der Kampfmittelbeseitigungsdienst wurde gerufen.

Am frühen Sonntagabend konnten die Mitarbeiter die Munition sicherstellen. Sie wird nun vernichtet.

