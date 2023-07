Beteiligte mussten ins Krankenhaus: Mann bei Streit mit Messer verletzt

Die Polizei ermittelt nun gegen den 52-Jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung. (Symbolbild) © 123 RF/ Christian Horz

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war es am Montagnachmittag zwischen dem Senior und einem 52 Jahre alten Mann in einer Wohnung in der August-Bebel-Straße zu einem Streit gekommen.

"In dessen Verlauf verletzte ein 52-Jähriger einen 73-Jährigen mit einem Messer am Arm. Daraufhin wurde der Senior zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht", so ein Sprecher der Polizeidirektion Zwickau.

Der 52-Jährige war zum Tatzeitpunkt betrunken und hatte laut Polizei 2,4 Promille intus. Er musste ebenfalls ins Krankenhaus, zur Blutentnahme.

Gegen den Mann wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.