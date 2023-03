Betrug mit Kryptowährung! Mann aus Sachsen verliert mehrere 10.000 Euro

Der Vogtländer wollte in Kryptowährung investieren.(Symbolbild) © 123rf/opolja

Wie die Verbraucherzentrale Sachsen am Mittwoch mitteilte, ist der Vogtländer auf eine Betrugsmasche mit Kryptowährung reingefallen und verlor dadurch mehrere 10.000 Euro.

Er wollte in das digitale Zahlungsmittel investieren, da er einer aussichtsreichen Anlageidee aus dem Fernsehen gefolgt war. Für ihn klang die Investition rentabel und die Gewinne waren verlockend.

"In Wirklichkeit handelte es sich jedoch um ein ausgeklügeltes Betrugssystem", warnt Jasmin Trautloft (41), Leiterin der Verbraucherzentrale in Plauen.

Von solchen Fällen sind der Verbraucherzentrale leider einige bekannt. "Ist das Geld einmal überwiesen, sehen die Betroffenen das investierte Geld sowie die überwiesenen 'Steuern' meist nicht mehr wieder."

Doch wie kam es genau zu dem Betrug? Der Mann suchte im Internet nach Informationen und rief kurz darauf einen vermeintlichen Berater an. Dann wurde ein Coinbase-Konto bei einer Bank in Großbritannien eröffnet, worauf ein fünfstelliger Euro-Betrag überwiesen wurde. Damit hatte er dann angeblich in Kryptowährung investiert.