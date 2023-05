Diebe klauen Ventil von Autoreifen: Fahrer merkt es erst, als es schon zu spät ist

Unbekannte haben in Plauen von einem VW Touran das Ventil eines Vorderreifens geklaut. Der Fahrer bemerkte den Diebstahl nicht und fuhr los. (Symbolbild) © 123RF/toa55

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, passierte die Tat in der Nacht zu Freitag. Die Täter schlugen zwischen 20.30 Uhr am Donnerstagabend und 7 Uhr am Freitagmorgen in der Hammertorvorstadt zu.

Sie entfernten das Ventil des vorderen linken Reifens an einem blauen VW Touran, der auf einem Parkplatz an der Rähnisstraße/Ecke Heubnerstraße geparkt war. Als der Besitzer des VWs losfuhr, verlor der Reifen die Luft.

"Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe am Reifen sowie der Felge", so ein Sprecher der Polizeidirektion Zwickau.

Die Polizei sucht nach Zeugen, denen der oder die Täter aufgefallen sind, wie sie sich an dem VW zu schaffen gemacht haben. Hinweise nimmt das Polizeirevier Plauen unter Telefon 03741/140 entgegen.