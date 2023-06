Graffiti von verfassungswidrig bis Lina-E.-Verurteilung: Mehrere Tausend Euro Schaden durch Sprayer

Plauen/Reinsdorf - In Plauen ( Vogtlandkreis ) waren in den vergangenen Tagen Sprayer unterwegs. Die Polizei sucht nach Zeugen.

In Plauen wurden in Chrieschwitz mehrere Graffiti festgestellt und auch in Reinsdorf wurden Graffiti gesprüht. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurden im Plauener Stadtteil Chrieschwitz mehrere Schmierereien festgestellt. Die Täter schlugen zwischen 21 Uhr am Sonntagabend und 9 Uhr Dienstagmorgen an einer Halle der Plauener Straßenbahn und einem Stromkasten zu. Insgesamt acht Graffiti wurden an der Wiesenstraße geschmiert.

"Die Graffiti waren größtenteils unleserliche Schriftzüge in unterschiedlichen Farben. Ein leserlicher Schriftzug enthielt verfassungswidrigen Inhalt", berichtet ein Sprecher der Polizeidirektion Zwickau.

Der durch die Graffiti entstandene Schaden beträgt rund 2500 Euro.

Am Dienstag wurde noch eine weitere Schmiererei in Chrieschwitz bekannt. "Auch auf die Haltestelle Waldfrieden hatten es Unbekannte abgesehen. Sie beschmierten diese mit unterschiedlich großen Symbolen verfassungswidrigen Inhalts", so die Polizei.

Die Täter benutzten an dieser Stelle allerdings keine Sprühfarbe, sondern weiße Kreide, die sich rückstandslos entfernen ließ. Dadurch ist auch kein Sachschaden entstanden.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die Angaben zu den Schmierereien oder zu verdächtigen Personen geben können. Hinweise nimmt das Polizeirevier Plauen unter Telefon 03741/140 entgegen.