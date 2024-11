Kein Weltcup! Dem Vogtland gehen 500.000 Euro flöten

Klingenthal - Weder die Skispringer noch die Nordischen Kombinierer machen in dieser Saison in Klingenthal (Vogtland) halt. Der Deutsche und der Internationale Skiverband hatte sich zuletzt für einen Weltcup der Winterzweikämpfer starkgemacht. Doch es fehlte an Geld. Das kommt dadurch auch nicht in die Region.