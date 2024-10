Tödlicher Unfall im Vogtland: Fußgänger von Laster erfasst

Ein Rentner (87) starb am gestrigen Montag nach einem Unfall mit einem Lkw. Auch der Notarzt konnte den Mann nicht mehr retten. (Symbolbild) © 123rf/huettenhoelscher

Der 87-jährige Fußgänger sei am gestrigen Montagnachmittag gegen 15.20 Uhr in Klingenthal am rechten Fahrbahnrand auf der Brückenstraße gelaufen, als ihn der Lastwagen erfasste, teilte die Polizei mit.

"Er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen", heißt es von der Polizei. Der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock.