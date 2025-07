Tödlicher Arbeitsunfall in Sachsen: Spendenaktion für Familienvater (†43) gestartet

Heinsdorfergrund - Nach einem tödlichen Arbeitsunfall in der Gemeinde Heinsdorfergrund (Vogtland) wurde nun eine Spendenaktion für die Hinterbliebenen des verunglückten Mannes (†43) gestartet. Die Anteilnahme ist riesig.

Alles in Kürze

Der tragische Unfall geschah im Ortsteil Oberheinsdorf, der zur Gemeinde Heinsdorfergrund gehört. © Ralph Kunz

Der schreckliche Unfall geschah am Dienstagnachmittag gegen 16.20 Uhr im Ortsteil Oberheinsdorf. Laut Polizei befand sich der Handwerker an einem Gerüst eines Hauses in der Reichenbacher Straße.

"Aus bisher ungeklärter Ursache stürzte er vom Gerüst auf Höhe der dritten Etage etwa neun Meter in die Tiefe", teilt die Polizei mit. Umgehend kam der 43-Jährige in eine Klinik - dort verstarb er wenig später.

Der Schock in der vogtländischen Gemeinde sitzt tief, die Anteilnahme ist überwältigend. Auf gofundme.com werden aktuell Spenden gesammelt.

"Unsere Gemeinde Heinsdorfergrund steht unter Schock. Ein geschätzter Handwerker, Kollege, Freund und Nachbar - ein Mensch, der mit Herz und Hingabe seiner Arbeit als Malermeister nachging – ist plötzlich und völlig unerwartet während der Ausübung seines Berufs verstorben", heißt es in dem Spendenaufruf.