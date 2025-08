Nach juristischem Hick-Hack um Kinderschänder-Prozess: Diese Frau kämpft täglich gegen das Grauen

Plauen - Acht Jahre nach einem Verbrechen hatte der Bundesgerichtshof in Leipzig in dieser Woche die juristische Aufarbeitung des Falles beendet. Ein Vogtländer (heute 59) hatte 2017 ein damals 13-jähriges Mädchen aus Tschechien für Sex zu sich nach Hause geholt. Das Verfahren schlingerte jahrelang durch die Justiz.

Alles in Kürze

Cathrin Schauer-Kelpin hat das Hilfsprojekt Karo von Anfang an mit aufgebaut. © Uwe Meinhold

Für Cathrin Schauer-Kelpin vom Plauener Verein Karo ist der Fall ein Skandal. "Der hat das Mädchen aus einem anderen Land geholt, um es sexuell auszubeuten - das ist Kinderhandel!", sagt sie fassungslos. "Sie war völlig hilflos. Und die Justiz streitet über das Tatbild?" Für Schauer-Kelpin ein fatales Signal.



Seit mehr als 30 Jahren kämpft die diplomierte Sozialpädagogin mit 17 weiteren Mitarbeitern gegen sexuelle Ausbeutung, Zwangsprostitution und Menschenhandel im Grenzgebiet Vogtland/Tschechien. Karo hat Beratungsstellen in Plauen und Cheb sowie ein Schutzhaus im Vogtlandkreis.

Was sie seit 1995 erlebt, brennt sich ins Gedächtnis: "Da steigen Kinder nachts in deutsche Autos. Man denkt zuerst: Das kann nicht sein. Doch es ist so."

Das Schutzhaus ist oft die letzte Rettung. Bis zu 20 Frauen mit Kindern finden hier Zuflucht - anonym, sicher, begleitet. Es sind Schicksale, die kaum auszuhalten sind. Opfer von Zuhältern, von Gewalt, von systematischer Entmenschlichung.