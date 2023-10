Mehr Sicherheit für Radler: Neuer Radweg genehmigt

Ein neuer Radweg soll den Plauener Ortsteil Kauschwitz mit der B92 verbinden. (Symbolbild) © blasbike/ 123 RF

Wie die Landesdirektion Sachsen mitteilte, wird der neue Radweg entlang der Kreisstraße 7809 führen und den Ortsrand mit der Bundesstraße verbinden. Die Behörde hat dem Vorhaben grünes Licht erteilt. Präsidentin Regina Kraushaar erklärt:

"Ich freue mich, dass das erst im April 2023 beantragte Verfahren so zügig abgeschlossen werden konnte. Durch diesen Lückenschluss im Plauener Radwegnetz können Radler und Fußgänger nun viel sicherer von den westlichen Plauener Stadtteilen ins Umland gelangen."

Die geplante Strecke gehört zum lokalen Radwegenetz der Vogtlandmetropole und der Radwegekonzeption des Vogtlands. Der Weg soll als Zweirichtungsverkehr an der Alten Jößnitzer Straße (K7809) entlangführen und an den bereits vorhandenen Radweg in Kauschwitz angebunden werden.

"Die hierfür erforderliche Querung der Fahrbahn erfolgt in Höhe des Friedhofs. Der Bauabschnitt endet in Höhe des Einkaufszentrums 'Plauen Park' an der Einmündung der Kreisstraße in die B92 (Pausaer Straße). Auch hier schließt der geplante Neubau an das vorhandene Geh- und Radwegenetz an", so ein Sprecher der Landesdirektion.