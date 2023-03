Panzer und verfassungswidrige Symbole gesprüht: Staatsschutz ermittelt

Plauen/Werdau - In Plauen ( Vogtlandkreis ) wurde eine Garage mit einem Graffito beschmiert. Nun ermittelt der Staatsschutz. Es ist nicht der einzige Fall dieser Art in der Region.

In Plauen ermittelt der Staatsschutz, nachdem ein Graffito von einem Panzer sowie Schriftzügen und verfassungsfeindlichen Symbolen aufgetaucht ist. (Symbolbild) © 123rf.com/movieaboutyou

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde das Graffito am Mittwoch gegen 9 Uhr an der Fassade einer Großraumgarage im Plauener Ortsteil Obere Aue entdeckt. Auf einer etwa acht mal fünf Meter großen Fläche sprühten die "Künstler" einen Panzer an die Wand.

"Darüber hinaus sprühten sie verfassungswidrige Symbole und mehrere Schriftzüge", so ein Sprecher der Polizeidirektion Zwickau und weiter heißt es in der Mitteilung: "Aufgrund des politisch motivierten Hintergrunds ermittelt nun der Staatsschutz."

Der entstandene Schaden liegt geschätzt bei 2000 Euro.

Die Polizei sucht nach Zeugen, denen Personen in der Umgebung der Großraumgarage aufgefallen sind und die in Verbindung mit der Tat stehen könnten. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Zwickau unter der Telefonnummer 0375/4284480 entgegen.

Ein weiteres Graffito war in der vergangenen Woche an einer Garage an der Kurt-Tucholsky-Straße entstanden. Die Sprayer schlugen zwischen 7 Uhr am 20. und 7.30 Uhr am 23. Februar zu und sprühten in pinker und türkiser Farbe Graffiti an die Wand. Es entstand ein Schaden von etwa 800 Euro.

Die Polizei in Plauen sucht auch in diesem Fall nach Zeugen und nimmt Hinweise unter Telefon: 03741/140 entgegen.