Schon wieder Einbrecher auf Weihnachtsmarkt

Auf dem Plauener Weihnachtsmarkt wurde schon wieder in zwei Buden eingebrochen. (Archivbild) © Uwe Meinhold

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, schlugen die Täter am späten Samstagabend, gegen Mitternacht zu. Der Sicherheitsdienst stellte zwei aufgebrochene Buden fest.

Die Einbrecher erbeuteten verschiedene Speisen und Spirituosen. Der Schaden liegt bei etwa 400 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen, denen zwischen 23.15 Uhr am Samstag und 0.15 Uhr am Sonntag verdächtige Personen am Weihnachtsmarkt gesehen haben. Hinweise nimmt das Revier in Plauen unter 03741/140 entgegen.